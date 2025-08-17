◇第107回全国高校野球選手権西日本短大付2―3東洋大姫路（2025年8月17日甲子園）西日本短大付の三塁側アルプス席には、作曲家のジントシオ氏が応援に駆けつけた。ジン氏はロッテで応援団長を務め、楽天の応援プロデューサーとして活動するなど、さまざまな応援歌を手がけている。福岡大会優勝後に学校側からオファーを受けて選手たちからフレーズを募り、選手たちを勇気づける新しい応援歌「西短ファイター」を学校に