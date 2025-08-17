◇パ・リーグ楽天5―7日本ハム（2025年8月17日楽天モバイル）楽天が、日本ハムに5―7で敗れ、2連敗で3位オリックスとの差が3ゲームに広がった。先発のヤフーレが3回1死一、二塁で矢沢に2点適時三塁打を浴びるなど、2回1/3を6安打4失点と炎上し、5敗目。「大事な試合でチームに流れを持ってくる投球ができず、申し訳ないです」と悔しそうに話した。後半戦初戦だった7月26日の西武戦で勝利したが、8月2日のソフトバンク