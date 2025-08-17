元衆院議員の金子恵美氏（47）が17日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）にVTR出演。静岡県伊東市・田久保真紀市長が13日に自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委）に出頭したことに言及した。田久保市長は学歴詐称疑惑を受け、辞任、出直し選に意欲を示していたが、急転続投を宣言。13日に出頭した特別委（百条委）の証人尋問では、同じ答えを繰り返すなど、らちの明かない問答が繰り広げられた。