ソフトバンク１―０ロッテ（パ・リーグ＝１７日）――ソフトバンクが今季５度目のサヨナラ勝ち。九回に牧原大が右翼線に決勝打を放ち、２季連続でロッテ戦の勝ち越しを決めた。ロッテは益田が踏ん張れなかった。◇オリックス７―６西武（パ・リーグ＝１７日）――オリックスが３本塁打で延長サヨナラ勝ち。五回に太田の満塁本塁打、六回に中川の２ランで６点差を追いつき、十二回に広岡が決勝ソロ。西武は隅田が崩れた。◇日