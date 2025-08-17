■「今日までの数日間の撮影、現場の皆さん本当にお疲れ様でした！スタッフとキャストの本気が前に進む力になっていたと思います。」（木村） 【写真・動画】木村拓哉の『教場』横顔シルエットショット／映画『教場』予告 木村拓哉が『教場』の撮影オフショットを公開した。 「今日までの数日間の撮影、現場の皆さん本当にお疲れ様でした！スタッフとキャストの本気が前に進む力になっていたと思います。」と、周りをねぎらうコ