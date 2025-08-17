プロボクシングＷＢＡ・ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２６）＝帝拳＝が１７日、自身のＳＮＳで２３、２４日の午前１１時〜午後７時半（予定）に地元の千葉・松戸中央公園で開催する「天心祭」の詳細を発表した。天心はＳＮＳで「やっと発表出来ます皆さんの協力のおかげですみんな人生で１番楽しんでくださいそれだけです！」などと報告した。会場のメインエリアには盆踊りのやぐらステージが設置され、両日