メリタジャパンは、コーヒーをハンドドリップ抽出する際、コーヒーサーバーに流れ落ちるコーヒーの流速をコントロールできる台形式コーヒーフィルター（コーヒードリッパー）「流速コーヒーフィルター」を8月上旬から発売している。コーヒーは、抽出時の流速によって味覚が変化する。例えば浸漬式でコーヒー粉を湯にじっくり浸すとしっかりとした味わいに、透過式で早く抽出するとすっきりとした味わいになる。そのため