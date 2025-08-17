今月15日にリヴァプール対ボーンマスを開幕試合として始まった2025-26シーズンのプレミアリーグ。観戦する上で覚えておくべきルール変更が今季も幾つか存在するため、英メディア『Daily Mail』の「プレミアリーグで注目すべき10のこと」という記事を参照して新ルールを紹介していく。まず一つ目はクラブW杯でも適用されていたもので、「GKはペナルティエリア内でボールを8秒以上手で保持できず、違反した場合は相手チームにコーナ