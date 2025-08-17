◇オランダ1部アヤックス2―2ゴーアヘッド・イーグルス（2025年8月17日オランダ・デーフェンター）アヤックスの日本代表DF板倉滉は敵地で行われたゴーアヘッド・イーグルスとの今季第2戦で新天地デビューを果たした。センターバックとして先発。落ち着いたプレーを見せ、前半16分に背後を取られた場面でもスライディングで相手シュートをブロックするなど冷静に対応した。しかし、2―2の後半32分に右ふくらはぎを気に