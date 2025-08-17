青い森鉄道は、三沢駅発着の臨時列車と有料着席「MSJライナー」「AOJライナー」を9月21日に運転する。三沢基地航空祭の開催に合わせたもの。特別快速MSJライナーは青森駅を午前5時半に出発し三沢駅に6時21分に到着、AOJライナーは三沢駅を午後3時25分に出発し4時17分に青森駅へ戻り、いずれもノンストップで最速51分で結ぶ。使用車両は青い森703系2両。利用には乗車整理券（1,000円）が必要で、整理券は8月21日午前10時からネット