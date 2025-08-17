総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２６ＩＭＰＡＣＴ」（１７日、東京・後楽園ホール）でＤＥＥＰフライ級王者決定戦が行われ、村元友太郎（３０）がＫＥＮＴＡ（３５）に２ラウンド逆転のＴＫＯ勝ちでベルトを奪取した。試合は１Ｒからテークダウンを狙った村元だが、ＫＥＮＴＡの打撃を受けてしまう。２Ｒになると強い打撃を受けてグラつく場面もあった。しかし、相手の猛攻の合間に、反撃の拳で相手の顔面をとらえる。崩れ落