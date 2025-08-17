「かなり爆風が強かったんですね」【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも「やはり核はなくならないといけないですね」秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さまの家族4人は7月11日、東京都目黒区にある東京都写真美術館を訪れ、「被爆80年企画展ヒロシマ1945」を見学した。1945年8月6日、米軍B29爆撃機「エノラ・ゲイ」から、広島市に投下された原子爆弾で推計約14万人（同年12月末まで）が死亡し