◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト7-2広島（17日、マツダスタジアム）ヤクルトが15安打7得点で勝利し、2勝1敗で広島とのカード3連戦を勝ち越しました。先発マウンドに上がったのは奥川恭伸投手。初回に3連打でノーアウト満塁のピンチを招きますが、続く打者をダブルプレーに打ち取り、1失点でしのぎます。攻撃陣は3回、長岡秀樹選手、内山壮真選手の連続ツーベースで同点に追いつくと、オスナ選手の犠牲フライで勝ち越しに成功します