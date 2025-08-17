１６日のプロ野球・巨人対阪神戦は６月３日に亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合だった。国会議員も党派の違いを超えて“ミスター”の勇姿を熱く語り「理想の上司だった」などと思いをはせている。筆者が通った幼稚園は長嶋さんや王貞治さんの自宅そばにあった。運動会などを「ＯＮコンビ」が見学に来る。幼少とは言え、テレビに出ている名選手はすぐ分かった。ある時、園庭に遊具を買うためバザーをやることになった。筆者の