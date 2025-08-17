JR横須賀線（資料写真）１７日午後４時１０分ごろ、横須賀市のＪＲ横須賀線衣笠駅で、信号が赤のまま変わらなくなった。ＪＲ東日本によると、同駅の線路上に小さな鉄くずが落ちていたことから、取り除いたところ青に変わり、運転に支障がないことを確認した。同社によると、横須賀線は横須賀−久里浜間で一時運転を見合わせた。上下線の６本が区間運休、２本が遅れ、約７００人に影響した。