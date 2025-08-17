野球部内で起きた暴力行為を巡り、開催中の全国高校野球選手権大会で出場を辞退した広陵高（広島市）は１６日、部員間の暴力を伴う不適切な行為について再調査する方針を公表した。今後、第三者委員会の設置も含め、調査の体制を決めるという。対象は、１月に寮で禁止されている即席麺を食べた当時の１年生が複数の２年生に殴られるなどした事案。同高は部員らから聞き取り調査を行い、加害生徒４人を謹慎させるなどした。だが