【モデルプレス＝2025/08/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が8月17日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』に出演。メインステージとなる「MARINE STAGE」に登場し、観衆を前に全11曲にわたる熱気あふれるパフォーマンスを繰り広げた。【写真】JO1、迫力ダンス披露◆JO1、初のサマソニに観客熱狂『SUMMER SONIC 2025』東京公演のメインステージ「MARINESTAGE