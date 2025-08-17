テレビ朝日の鈴木新彩（さらさ）アナウンサーが浴衣ショットを披露した。１７日に自身のインスタグラムを更新し「神宮外苑花火大会、今年も神宮球場で司会を担当しましたありがとうございました」とつづると、鮮やかな浴衣姿で笑顔を見せるショットをアップ。この投稿には「とてもお似合いで可愛い」「とっても素敵」「さらたん浴衣姿もかわいい」などの声が寄せられている。