滝沢秀明氏が社長を務める「ＴＯＢＥ」から７月７日にデビューした７人組男性グループ「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ（クラスセブン）」が１７日、東京・渋谷で行われた「渋谷アオハル２．０祭２０２５」に参加した。７人それぞれが出演するオリジナルショートドラマ「ハル学園」（ＴｉｋＴｏｋで公開中、全７話）が次々と上演され、ファンは大歓声。一方、自身のシーンが映された大東立樹は恥ずかしさから両手で顔を覆い、立ち上