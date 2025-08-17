元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが衣裳ショットを投稿した。１７日までにインスタグラムで「本当に全然更新できてなくて申し訳ないです『夫が寝たあとに』お邪魔した時の写真です初めて子育て短歌に挑戦しましたが、本当に面白くて！！視聴者のみなさんのクオリティが高くて驚きましたまたチャレンジしたいなぁー！！！」とつづり、リボンのついた茶色のワンピースコーデを披露した。この投稿にファンから