16日、「記録的短時間大雨情報」が発表されるなど、猛烈な雨が降った浜松市天竜区では50件以上の浸水被害が確認されています。こちらは、16日午後6時ごろの浜松市天竜区船明の映像です。大雨によって家の前の道路が冠水してしまっているのが分かります。16日、浜松市北部と南部では「記録的短時間大雨情報」が発表されるほどの猛烈な雨が降り、天竜区では降り始めからの雨量が464,5ミリを観測しました。この大雨により、天竜区船明