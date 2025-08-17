「イヤゲモノ」とは、もらっても嬉しくないお土産や贈りもののことを指します。お義母さんからもらう不要なものに悩まされるママもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、結婚してから20年間、お義母さんからの「イヤゲモノ」を我慢してもらい続けた結果、心に深い傷を負ってしまったようです。投稿者さんによると、お義母さんからの「イヤゲモノ」は誰も食べない古いお菓子、スーパーの景品、旦那さんの学生時代の服など