腸まで届くBE80菌を配合した「ダノン ビオ®」から、秋限定の「世界旅行」シリーズ第3弾が登場。今回は“穏やかで落ち着いた日本の秋”を感じる「和梨と紅ふじりんご」と、“実り豊かなイタリアの収穫の秋”をイメージした「マスカット＆アップル」がラインナップ。旬の果実の香りと食感を楽しみながら、まるで旅先で味わうような贅沢な時間をお届けします。 和梨×紅ふじりんごで感じる日本の秋 「和梨と紅ふ