私はスズ（29歳）。旦那のマサル（32歳）と娘のユキ（4歳）の3人暮らしです。ただ実家は家から徒歩5分の距離にあるので、少し前までは母とお互いの家をよく行き来していました。けれど母が私にダブルバインドの助言をするようになり、それがストレスで最近は仕事を言い訳になるべく母と顔を合わせないようにしています。でも、家が近いってこういうときは不便ですね。私は母と会わないようにしているのに、昔の関係のままだと思っ