お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に出演し、ピットブルの飼い主の言動に激怒したエピソードを語る場面があった。「ピットブル」の話題になると、有吉は「結構パワフルな犬で大変なんですよね、しつけも難しくて。気性が激しくて問題も多いんですよ」といい、ある出来事を語り始める。「うちの近所で、ピットブル2匹を散歩させてる人