１７日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」では、チャレンジ企画「１音外したら即終了サビだけカラオケ」が放送された。挑戦者のひとりとしてアニソン新星、タイ出身のマイダリンが登場した。青髪、メガネの女子。３年前に日本に来て、吉本興業に入ったと自己紹介し、千鳥らが「吉本！？」と騒然。流ちょうな日本語で、「タッチ」（岩崎良美）、「炎」（ＬｉＳＡ）などを見事に歌い上げた。ネットでも話題になり「めちゃ