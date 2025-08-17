「広島−ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）広島・中村奨成外野手がプロ初の４安打をマークした。１番・中堅で出場し、初回に先制点につながる中前打。三回にも右前打を放つと、五回も得点に結びつく二塁打を放った。不振のチームで今季は存在感を発揮。６月に調子を落としたが、７月以降は復調し、打率・２７７となった。