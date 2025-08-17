7人組アイドルグループCCALSS SEVENが17日、東京・MIYASHITA PARKで、HA−LU主催イベント「渋谷アオハル2.0祭」に出席した。野外イベンは初出演。同グループはHA−LUが運営するショートドラマ「ハル学園」に出演。3本のショートドラマが流されると、会場から悲鳴にも似た歓声が上がった。自己紹介で大東立樹（20）は最年長をアピール。「メンバーカラーは赤。心が燃えたぎっています！」に会場は沸き上がった。一方、星慧音（15）