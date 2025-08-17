◆トレーニングマッチ（１７日、鹿島クラブハウス＝４５分×２）Ｊ１鹿島はＪ３の福島とトレーニングマッチを行い、４―４で引き分けた。＊＊＊１６日の福岡戦（１△１）から一夜明けた１７日、鹿島が対外試合を実施した。１本目の５分、ＭＦ荒木遼太郎の直接ＦＫは相手ＧＫがはじいたが、こぼれ球にＭＦ知念慶が詰めて先制点を決めた。中盤でボールを奪う場面が続き、両サイドバックを含めて前掛かりになる中で、