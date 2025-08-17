ドイツ１部マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟（２４）が結婚していたことが明らかになった。お相手のモデル・木下桜（よう、２６）が１７日までに、佐野とのウェディングショットを自身のインスタグラムで公開した。岡山・津山市出身の佐野は２４年に鹿島からマインツへ移籍。マインツ移籍決定後の７月に不同意性交容疑で逮捕され、後に不起訴処分となり、今年６月に約１年４か月ぶりに日本代表に復帰した。Ａ代表通算６試合出場