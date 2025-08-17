◆パ・リーグ楽天５―７日本ハム（１７日・楽天モバイル）打線が終盤に追い上げをみせたが２連敗となり、ＣＳ圏内を争う３位・オリックスとは３ゲーム差に広がった。７点を追う７回１死一塁でボイトが、「つなぐ意識で打席に入ったよ」と反撃の左越え５号２ラン。８回には宗山、黒川の適時打とフランコの中犠飛で３点を奪い、２点差まで詰め寄ったが届かなかった。先発のミゲル・ヤフーレ投手は、６安打４失点で３回途中ＫＯ