「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）日本ハムが逃げ切り、２連勝。スタメンをガラリと変えた新オーダーがはまる、選手層の厚さを証明した白星となった。初回には２死から清宮幸、レイエスで先制点を奪うと、三回には１死一、二塁から矢沢が２点適時三塁打で追加点。なおも１死三塁で有薗が適時打を放った。さらに五回には１死満塁から水野が適時打を放ち、なおも１死満塁で水谷が犠飛。５回までに二桁安打