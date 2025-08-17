2025年8月14日、韓国・文化日報は「世界で最も不倫が多い国はタイだという調査結果が出た」と伝えた。現地の複数メディアが国際調査機関による調査の結果を報じた。「結婚した配偶者以外の恋人と性的関係を持ったことがある」と答えた人がタイでは回答者の51％に達したという。不倫が多い背景には、タイ特有の文化「ミア・ノイ（Mia Noi）」があるとし、「正式な配偶者のほかに、いわゆる『めかけ』を置くというもので、タイ社会の