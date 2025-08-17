ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が１７日のロッテ戦（みずほペイペイ）に先発して７回無失点の好投で、チームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。この日は打線の援護に恵まれず、自己最多に並ぶ１１勝目はならなかったが、散発３安打に封じて１０奪三振。これで２１イニング連続無失点とした。今季ここまで１９試合に先発、シーズンの規定投球回クリア間近の１３５回１／３を投げて防御率は驚異の「１・１３」まで良化。