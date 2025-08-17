ヤンキース傘下３Ａスクラントンに所属する前田健太投手（３７）が日本時間１７日、自身のインスタグラムを更新。ヤクルトに加入した青柳晃洋投手（３１）にエールを送った。前田はインスタグラムのストーリーズに背番号「９９」の青柳がイースタン・リーグに登板している写真をアップし「ＹｏｕＴｕｂｅで生配信してるから応援」と投稿した。青柳は昨オフ、ポスティングシステムを利用しフィラデルフィア・フィリーズとマ