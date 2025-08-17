サッカーのドイツ杯1回戦が17日に行われ、1部アイントラハト・フランクフルトに加入したMF堂安律が移籍初ゴールを決めた。フライブルクから加入した日本代表アタッカーは敵地で行われた5部エンガースとの一戦に先発し、1―0の前半45分に左からのクロスにファーサイドで飛び込んで右足でトラップ。そのまま左足で追加点を決めた。今季公式戦初戦で中盤の右サイドに入った堂安は圧倒的に攻め込む展開で序盤から好機を演出。チ