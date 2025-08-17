日本ハムが逃げ切った。一回にレイエスの適時二塁打で先制。三回に矢沢の2点三塁打などで3点、五回に2点、七回にも1点を加えた。7回2失点の伊藤がリーグ最多の勝利数を12に伸ばした。楽天は終盤の反撃が及ばなかった。