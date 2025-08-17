アフリカの少数民族をテーマにしたヨシダナギさんの写真展示会＝１７日、ＪＩＣＡ横浜１階横浜市で２０〜２２日開催される第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）に合わせ、ＪＩＣＡ横浜（同市中区）では、アフリカの少数民族を撮影した作品が並ぶ「ヨシダナギ氏写真展示会」（３１日まで）と、アフリカの子どもたちが環境をテーマに描いた「環境絵日記展２０２５」（２８日まで。ウェブでは１０月３１日まで閲覧可能）が開かれて