季節や合わせるアイテムの色を選ばず使いやすい黒だけれど、もう少し柔らかな雰囲気に寄せたいなら、ぜひグレーを選択肢に。今【ユニクロ】では、大人コーデを都会的で洗練された印象に見せてくれそうなグレーアイテムが豊作なんです。色味の幅が広いグレーは黒や白に置き換える感覚で気軽にスタイリングしやすいので、つい黒を手に取りがちという人もぜひトライしてみて。 柔らかさのあるグレーで