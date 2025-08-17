人気アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の天王寺璃奈役などで知られる、声優の田中ちえ美が2nd写真集（タイトル未定、イマジカインフォス）を10月6日に発売する。このほど先行カットが解禁され、初挑戦となるランジェリー姿がお披露目された。 【写真】圧倒的に輝く美ボディ！人気声優の初挑戦カットにドキッ 1st写真集「未確認」から2年ぶりとなる同作は、西洋と東洋の文化が混在する街・