◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(17日、マツダスタジアム)ヤクルトの奥川恭伸投手が7回途中2失点でマウンドを降りました。今季13試合目の登板となった奥川投手は初回、ノーアウト満塁のピンチを招きますがダブルプレー間の1点にとどめ切り抜けます。2回以降はヒットを許すものの得点は与えず、6点リードの5回にタイムリーを浴びましたがリードを保ったまま終盤を迎えます。しかし7回、1アウトから3連打を浴び満塁のピンチとな