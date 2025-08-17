◇第107回全国高校野球選手権明豊1―3県岐阜商（2025年8月17日甲子園）2点を追う6回2死満塁だった。明豊の1番・井上太陽（3年）にチャンスで打席が回った。「絶対打ってやる気持ちだったんですけど…」。相手エース・柴田の変化球にバットが空を切って三振に倒れた。試合後、井上の口から真っ先に出たのは感謝だった。「後悔はありますけど、2年半やり切ったなというか。補助してくれたみんなにありがとうと言いたいで