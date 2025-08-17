元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。社交ダンスの競技会に出場し、3位に輝いたことを報告した。浅田は競技界でダンスを披露する様子を収めた写真を投稿し、「先日、プロアマ・ボールルーム部門に初めて出場させていただきました」と報告。「踊れること自体が本当に幸せで、緊張よりも喜びの方が大きかったです。フロアに立ち、一歩を踏み出せたことが何よりの宝物になりま