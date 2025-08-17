【モデルプレス＝2025/08/17】Aぇ! groupが、8月17日に大阪・万博記念公園で行われた音楽フェス「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」に初出演。熱いステージを繰り広げた。【写真】Aぇ! group、初の「サマソニ」に観客熱狂◆Aぇ! group、サマソニ初出演大阪・万博記念公園のメインステージであるAIR STAGEにトップバッターとして登場。メンバーが登場する前から、「Aぇ！Aぇ！」のコールが響き渡り、ついにメンバーが姿を現すと会場を大き