17日午後8時50分ごろ、石川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、石川県の志賀町です。【各地の震度詳細】■震度2□石川県志賀町■震度1□石川県七尾市羽咋市宝達志水町穴水町かほく市気象