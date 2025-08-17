この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とよ田みのる(@poo1007)さんの投稿したエピソードです。誰かに親切に接したとき、こちらまでうれしくなったという経験はありませんか？とよ田みのるさんはある日、ベビーカーを押している男性のためドアを開けてどうぞと促しました。するとその後男性がとった行動がうれしく、何度か思い出しているそうで…？ 背中に受けた『優しっ』