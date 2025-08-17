ミカさん（仮名・35歳）が夫のタケシさん（仮名・37歳）に「早く帰ってきて」とメッセージを送った、張り詰めた金曜日の夜。リビングのテーブルに向かい合った夫婦の間に、普段とは違う重たい空気が流れていた。ミカさんは平静を装いながら、タケシさんの顔を見つめる。タケシさんはミカさんのただならぬ様子に、何かを悟ったかのように、静かにその言葉を待っていた。『同僚女性3人と同時不倫してた夫』第2話。 空