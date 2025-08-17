この記事ではアプリ「ママリ」に投稿された声をご紹介します。分譲地に住んでいるママから「近所の子が道路で一輪車をしていて迷惑だ」という投稿が寄せられています。投稿者のママは、一輪車で自宅のガレージなどに入り、車などが傷つくことを気にしていますが、直接相手のおうちの人に言いに行くのはトラブルの元でしょうか？皆さんから寄せられた声をご紹介します。 道路で一輪車…勝手に敷地に入ってくるのは注意して