プロ野球のファームは17日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。巨人はナイターの西武戦（ジャイアンツタウン）に4―2。先発・堀田が5回2/3を6安打2失点で、2番手・今村が1/3回を無安打無失点で4勝目（1敗3セーブ）。育成選手のティマが2安打。西武先発・青山は5回1/3を4安打3失点で2敗目を喫した。セデーニョが2安打1打点。ロッテ―日本ハム戦（旭川）は5回裏終了時に降雨コールドゲーム