◇セ・リーグ広島ーヤクルト（2025年8月17日マツダスタジアム）ヤクルトの太田賢吾外野手（28）が17日の広島戦で右腕に死球を受けて途中交代した。7―2の7回2死二塁で相手投手・高橋が投じた143キロの直球が右前腕部に直撃。苦悶の表情でその場に倒れ込んだ。すぐに立ち上がって一塁へ向かったが、代走・丸山和が送られてベンチに退いた。